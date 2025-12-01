Atelier Chocolat de Noël à la Chocolaterie Hautot Auzebosc
100 Rue de la Chapelle Auzebosc Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13 2025-12-20
La magie de Noël s’invite à la Chocolaterie Hautot ! Vos enfants rêvent de devenir chocolatier le temps d’une journée ? Rejoignez-nous pour un moment gourmand et créatif inoubliable durant lequel vos petits lutins réaliseront un montage de Noël en chocolat. .
100 Rue de la Chapelle Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 36 25 chocolatshautot@orange.fr
