Atelier chocolat Gavray Gavray-sur-Sienne

Atelier chocolat 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 2026-04-11

Atelier chocolat Gavray Gavray-sur-Sienne samedi 11 avril 2026.

Atelier chocolat

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Atelier chocolat à Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne.   .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier chocolat

L’événement Atelier chocolat Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme

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