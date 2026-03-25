Atelier chocolat Gavray Gavray-sur-Sienne
Atelier chocolat Gavray Gavray-sur-Sienne samedi 11 avril 2026.
Atelier chocolat
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Atelier chocolat à Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Atelier chocolat
L’événement Atelier chocolat Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme
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