Atelier chocolat Chocolaterie Bio Jurassienne L’Étoile

Atelier chocolat
Chocolaterie Bio Jurassienne 319 Rue de Montbourgeau L’Étoile Jura
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-17 2026-02-18
ATELIERS CHOCOLAT
Envie d’un moment gourmand en famille ou entre ami(e)s? Je lance mes Ateliers Chocolat pour petits et grands !
AU PROGRAMME
Apprenez à créer vos propres tablettes de chocolat artisanales avec un artisan chocolatier passionné. Chaque participant repart avec 3 tablettes personnalisées.
Atelier Chocolat au Lait (BIO & EQUITABLE 39%) Plus doux et gourmand, idéal pour les palais des plus jeunes et les amateurs de douceur !
CE QUI VOUS ATTEND
Dégustation et découverte des secrets du chocolat
Techniques de tempérage et de moulage
Création de 3 tablettes personnalisées avec différentes garnitures
Un moment convivial en petit groupe (4 personnes maximum)
OFFRE DÉCOUVERTE
40€ par personne (tout compris avec les 3 tablettes à emporter)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Places très limitées (4 participants maximum par atelier) minimum 8 ans .
Chocolaterie Bio Jurassienne 319 Rue de Montbourgeau L’Étoile 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 94 39 16
