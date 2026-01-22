Atelier chocolat Chocolaterie Bio Jurassienne L’Étoile

Atelier chocolat

ATELIERS CHOCOLAT

Envie d’un moment gourmand en famille ou entre ami(e)s? Je lance mes Ateliers Chocolat pour petits et grands !

AU PROGRAMME

Apprenez à créer vos propres tablettes de chocolat artisanales avec un artisan chocolatier passionné. Chaque participant repart avec 3 tablettes personnalisées.

Atelier Chocolat au Lait (BIO & EQUITABLE 39%) Plus doux et gourmand, idéal pour les palais des plus jeunes et les amateurs de douceur !

CE QUI VOUS ATTEND

Dégustation et découverte des secrets du chocolat

Techniques de tempérage et de moulage

Création de 3 tablettes personnalisées avec différentes garnitures

Un moment convivial en petit groupe (4 personnes maximum)

OFFRE DÉCOUVERTE

40€ par personne (tout compris avec les 3 tablettes à emporter)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Places très limitées (4 participants maximum par atelier) minimum 8 ans .

Chocolaterie Bio Jurassienne 319 Rue de Montbourgeau L’Étoile 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 94 39 16

