Atelier Chocolat Parent-Enfant à Paris – Créez Votre Nid de Pâques Gourmand

Envie d’un atelier chocolat parent-enfant à Paris pour Pâques ? Venez partager un moment complice et créatif autour du chocolat et repartez avec votre propre Nid de Pâques fait maison.

Un atelier gourmand, ludique et accessible, spécialement conçu pour les duos parent-enfant.

Au programme de cet atelier spécial Pâques

Pendant 1h30 environ, vous allez :

Créer un véritable nid de Pâques en chocolat

Enrober et assembler les éléments

Réaliser et décorer vos petits œufs gourmands

Personnaliser votre boîte pour repartir avec une création unique

Chocolat noir fondant, toppings colorés, éclats gourmands… Les enfants adorent manipuler, assembler, décorer — et les parents aussi.

Un moment complice hors du quotidien

Ici, on ne cherche pas la perfection.

On rit, on crée, on met les mains dans le chocolat (un peu ), on partage un vrai moment ensemble.

Le temps que les créations prennent au frais, nous proposons :

Une pause conviviale

Une activité créative pour décorer la boîte

Un mini jeu gourmand autour du chocolat

C’est une activité familiale originale à Paris, loin des écrans et des centres commerciaux.

Vous repartez avec

✔️ Un nid de Pâques en chocolat

✔️ Des œufs gourmands faits maison

✔️ Une jolie boîte décorée

✔️ Des souvenirs à deux

Pour qui ?

• Enfants à partir de 5/6 ans

• Duos parent-enfant

• Grands-parents & petits-enfants

• Familles en quête d’une activité créative pour Pâques

Places limitées (petit groupe pour plus de confort)

⏳ Durée : 1h30

43€ le duo – 22€ enfant supplémentaire

Les places partent vite chaque année pour les ateliers de Pâques.

Réservez votre duo dès maintenant et venez créer votre Nid de Pâques gourmand.

Le samedi 04 avril 2026

de 14h00 à 15h30

payant

Enfant 22€ – parent enfant 43€

Public enfants, jeunes et adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir


