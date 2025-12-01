Atelier chocolat Sainte-Mère-Église
Atelier chocolat Sainte-Mère-Église samedi 20 décembre 2025.
Atelier chocolat
Biscuiterie Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2025-12-20 13:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
5 ateliers de 15 places réservés aux enfants de 5 à 12 ans. La Mère Noël et le Père Noël seront présents de 14h à 18h. Inscription obligatoire (places limitées). .
Biscuiterie Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 93 95 06
