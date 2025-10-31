Atelier chocolat spécial Halloween Auzebosc
Atelier chocolat spécial Halloween Auzebosc vendredi 31 octobre 2025.
Atelier chocolat spécial Halloween
100 Rue de la Chapelle Auzebosc Seine-Maritime
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Vos petits gourmands vont adorer ! Durant cet atelier au sein de la Chocolaterie Hautot, les enfants (6-13 ans) réaliseront leur propre moulage d’Halloween en chocolat. Un moment créatif et délicieux pour célébrer Halloween autrement. .
100 Rue de la Chapelle Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 36 25 chocolatshautot@orange.fr
