Atelier Chocolaterie spécial Pâques, Autre lieu, Genève
Atelier Chocolaterie spécial Pâques, Autre lieu, Genève samedi 4 avril 2026.
Atelier Chocolaterie spécial Pâques Samedi 4 avril, 16h30 Autre lieu
50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00
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Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/creez-une-poule-en-chocolat-4/ »}] [{« link »: « https://labonbonniere.ch/en/chocolate-school-workshops-geneva/ »}, {« link »: « https://labonbonniere.ch/ateliers-ecole-chocolat-geneve/ »}]
Une immersion à la chocolaterie artisanale sur le thème de Pâques unique à Genève
La Bonbonnière
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