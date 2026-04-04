Atelier Chocolaterie spécial Pâques, Autre lieu, Genève

Atelier Chocolaterie spécial Pâques Samedi 4 avril, 16h30 Autre lieu

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse avec les professionnels de la chocolaterie centenaire à Genève La Bonbonnière.

Partagez un moment unique en famille ou entre amis autour d’une expérience 100% chocolatée de 1h à L’Ecole du Chocolat, composée d’une dégustation des meilleurs chocolats de La Bonbonnière, d’une introduction à l’histoire du chocolat et d’une mise en pratique. En réalisant étape par étape une création sur le thème de Pâques vous découvrirez plusieurs techniques et astuces de chocolaterie artisanale.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/creez-une-poule-en-chocolat-4/ »}] [{« link »: « https://labonbonniere.ch/en/chocolate-school-workshops-geneva/ »}, {« link »: « https://labonbonniere.ch/ateliers-ecole-chocolat-geneve/ »}]

Une immersion à la chocolaterie artisanale sur le thème de Pâques unique à Genève

La Bonbonnière