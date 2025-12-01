Atelier chocolats de Noël Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay

Atelier chocolats de Noël

14h Les bénévoles accueilleront les enfants de 9 à 15 ans pour fabriquer un petit ballot de chocolats, leur présenter l’exposition chocolat prêtée par la Médiathèque Départementale, leur lire des histoires de Noël et décorer la bibliothèque

Rue Notre Dame Médiathèque Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

2pm Volunteers will welcome children aged 9 to 15 to make a small bundle of chocolates, present the chocolate exhibition on loan from the Médiathèque Départementale, read them Christmas stories and decorate the library

