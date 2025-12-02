Atelier Chorale de la RPA Tiers-Lieu l’Ostalet Périgueux
Atelier Chorale de la RPA Tiers-Lieu l’Ostalet Périgueux mardi 2 décembre 2025.
Tiers-Lieu l’Ostalet 39 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Animation musicale organisée par la Médiathèque Pierre Fanlac au Tiers Lieu l’Ostalet .
Tiers-Lieu l’Ostalet 39 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
