Atelier Chorale de la RPA Tiers-Lieu l’Ostalet Périgueux

Atelier Chorale de la RPA

Tiers-Lieu l’Ostalet 39 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Animation musicale organisée par la Médiathèque Pierre Fanlac au Tiers Lieu l’Ostalet .

Tiers-Lieu l’Ostalet 39 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Atelier Chorale de la RPA

L’événement Atelier Chorale de la RPA Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux