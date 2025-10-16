Atelier chorale : Mai en chantant Mémorial de la Shoah Paris
Atelier chorale : Mai en chantant Mémorial de la Shoah Paris jeudi 16 octobre 2025.
Le travail de mémoire entrepris depuis 2 ans parmi les membres de l’atelier « Mai en chantant », nous a permis de collecter les récits des chemins suivis par nos familles, souvent douloureux, mais toujours tournés vers un ailleurs meilleur. Nous restituerons en musique ces parcours. Cela nous oblige à avoir toujours en tête que nous sommes tous « étrangers » et à transmettre ces récits à nos enfants.
Cycle animé par Rosy Farhat, chef de chœur.
Les chemins de l’espoir : « Toujours poussés vers de nouveaux rivages… » Lamartine.
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 12€
Public adultes.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
