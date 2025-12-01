Atelier chorale : Mai en chantant Mémorial de la Shoah Paris

Atelier chorale : Mai en chantant Mémorial de la Shoah Paris jeudi 11 décembre 2025.

Le travail de mémoire entrepris depuis 2 ans parmi les membres de l’atelier « Mai en chantant », nous a permis de collecter les récits des chemins suivis par nos familles, souvent douloureux, mais toujours tournés vers un ailleurs meilleur. Nous restituerons en musique ces parcours. Cela nous oblige à avoir toujours en tête que nous sommes tous « étrangers » et à transmettre ces récits à nos enfants.

Cycle animé par Rosy Farhat, chef de chœur.

Les chemins de l’espoir : « Toujours poussés vers de nouveaux rivages… » Lamartine.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 12€

Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

