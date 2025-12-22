Atelier Chorale Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:30 – 12:00

Gratuit : non 120€ les 6 mois ou 12€/séance sans engagement 120€ les 6 mois ou 12€/séance sans engagement Tout public

La chorale féministe des adhérentes de la Maison Des Femmes – SDB,«En Choeur Simone» se relance.Rendez-vous deux fois par mois en présence de la cheffe de chœur.Dates prévues : 10 et 24 janvier, 14 et 28 janvier, 14 et 28 mars, 11 et 25 avrilPrix : 120€ les 6 mois ou 12€ par séance + adhésion à la MDF

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/atelier-chorale



