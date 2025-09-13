Atelier Chorale marché des douves Bordeaux

Atelier Chorale marché des douves Bordeaux samedi 13 septembre 2025.

Atelier Chorale Samedi 13 septembre, 10h00 marché des douves Gironde

20 € tarif normal , 15 € tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T10:00:00 – 2025-09-13T17:30:00

Fin : 2025-09-13T10:00:00 – 2025-09-13T17:30:00

Venez vivre un moment musical convivial et accessible à toutes et tous, que vous soyez débutant ou confirmé. Cet atelier est animé par Bassey Ebong, chef de chœur passionné et pédagogue. Un moment pour chanter, se rencontre, se faire du bien … Rejoignez l’aventure Be n’Joy !

L’inscription à l’atelier implique le réglement de l’atelier ( 20 ou 15 € suivant la situation ) et l’adhésion si vous n’êtes pas encore membre.

Toute inscription à l’atelier est non remboursable, sauf en cas d’annulation de l’atelier par l’organisation ou de situation exceptionnelle justifiée (maladie, empêchement majeur)

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dès que possible afin de libérer votre place.

Merci de bien prévoir votre repas du midi (ou de quoi partager )

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à : asso.be.njoy@gmail.com

Apportez votre bonne humeur, une bouteille d’eau…et votre voix !

marché des douves 4 rue des douves 33800 BORDEAUX Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-be-n-joy/evenements/atelier-13-septembre »}] [{« link »: « mailto:asso.be.njoy@gmail.com »}]

Vous aimez chanter, que ce soit sous la douche ou sur scène? Be n’Joy est fait pour vous ! Notre chorale rassemble des passionnés de tout niveaux ! Préparez vous à faire le plein de bonnes vibrations chorale chant