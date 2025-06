Atelier chorégraphique Dieuze 15 juillet 2025 13:30

Atelier chorégraphique ouvert à toute personnes désireuse de s’engager sur le projet au fil de la Seille

Animé par Camille Mutel

A partir de 14 ans.

Gratuit pour les adhérents de la MJC. 8E pour les -16 ans et 10E pour les +16 ans.Adultes

94 impasse Jean Laurain

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

Choreographic workshop open to anyone wishing to get involved in the au fil de la Seille project

Led by Camille Mutel

Ages 14 and up.

Free for MJC members. 8E for under-16s and 10E for over-16s.

German :

Choreographischer Workshop, der allen Personen offen steht, die sich am Projekt au fil de la Seille beteiligen möchten

Geleitet von Camille Mutel

Ab 14 Jahren.

Kostenlos für Mitglieder des MJC. 8E für unter 16-Jährige und 10E für über 16-Jährige.

Italiano :

Laboratorio coreografico aperto a tutti coloro che desiderano partecipare al progetto au fil de la Seille

Condotto da Camille Mutel

A partire dai 14 anni.

Gratuito per i membri del MJC. 8E per i minori di 16 anni e 10E per i maggiori di 16 anni.

Espanol :

Taller coreográfico abierto a todos los que deseen participar en el proyecto au fil de la Seille

Dirigido por Camille Mutel

A partir de 14 años

Gratuito para los miembros del MJC. 8E para menores de 16 años y 10E para mayores de 16 años.

