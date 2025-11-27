ATELIER CHORÉGRAPHIQUE Florac Trois Rivières
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Atelier ados adultes, pour découvrir l’univers chorégraphique de Fabrice Ramalingom (3 poids, 3 mesures de la Cie R.A.M.a). Réservé aux personnes assistant au spectacle 3 poids, 3 mesures. Dès 12 ans // 6 euros
+33 4 66 45 23 60
English :
Workshop for teenagers and adults, to discover the choreographic universe of Fabrice Ramalingom (3 poids, 3 mesures by Cie R.A.M.a). Reserved for those attending the 3 poids, 3 mesures show. From age 12 // 6 euros
German :
Atelier für Jugendliche und Erwachsene, um die choreografische Welt von Fabrice Ramalingom (3 poids, 3 mesures der Cie R.A.M.a) zu entdecken. Nur für Personen, die an der Aufführung 3 poids, 3 mesures teilnehmen. Ab 12 Jahren // 6 Euro
Italiano :
Laboratorio per adolescenti e adulti, per scoprire l’universo coreografico di Fabrice Ramalingom (3 poids, 3 mesures della Cie R.A.M.a). Riservato ai partecipanti allo spettacolo 3 poids, 3 mesures. Da 12 anni // 6 euro
Espanol :
Taller para adolescentes y adultos, para descubrir el universo coreográfico de Fabrice Ramalingom (3 poids, 3 mesures de Cie R.A.M.a). Reservado a los asistentes al espectáculo 3 poids, 3 mesures. A partir de 12 años // 6 euros
