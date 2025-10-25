Atelier chorégraphique Le hangar Espace Danse Morteau

Le hangar Espace Danse 6 Rue Pasteur Morteau Doubs

Tarif : 70 – 70 – EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-25

Atelier pour jeunes de +15 ans mené par la Cie La Méthode. La pièce créée sera présentée lors de la soirée de lancement du festival.   .

Le hangar Espace Danse 6 Rue Pasteur Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cie.odradek@gmail.com

