Atelier chorégraphique Le hangar Espace Danse Morteau

Atelier chorégraphique
Le hangar Espace Danse 6 Rue Pasteur Morteau Doubs
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-25
Atelier pour jeunes de +15 ans mené par la Cie La Méthode. La pièce créée sera présentée lors de la soirée de lancement du festival. .
Le hangar Espace Danse 6 Rue Pasteur Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.odradek@gmail.com
