Atelier chorégraphique Morteau
Atelier chorégraphique Morteau vendredi 31 octobre 2025.
Atelier chorégraphique
6 Rue Pasteur Morteau Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 11:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Atelier pour enfants de 7 à 9 ans mené par Via danse autour de la pièce » GOAL, passement de jambes » .
6 Rue Pasteur Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.odradek@gmail.com
English : Atelier chorégraphique
German : Atelier chorégraphique
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier chorégraphique Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par DOUBS TOURISME