Atelier chorégraphique Morteau

Atelier chorégraphique Morteau vendredi 31 octobre 2025.

Atelier chorégraphique

6 Rue Pasteur Morteau Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 11:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Atelier pour enfants de 7 à 9 ans mené par Via danse autour de la pièce » GOAL, passement de jambes » .

6 Rue Pasteur Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.odradek@gmail.com

English : Atelier chorégraphique

German : Atelier chorégraphique

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier chorégraphique Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par DOUBS TOURISME