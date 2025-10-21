Atelier Chouchoutage en famille Sévérac d’Aveyron

Atelier Chouchoutage en famille Sévérac d’Aveyron mardi 21 octobre 2025.

Atelier Chouchoutage en famille

ô9 Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Profitez d’un instant privilégié de détente et de complicité, dans un esprit de douceur et de bienveillance avec votre enfant !

À partir de 5 ans. Sur inscription au 05 65 47 78 73 .

ô9 Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73

English :

Enjoy a special moment of relaxation and complicity, in a spirit of gentleness and caring with your child!

German :

Genießen Sie einen besonderen Moment der Entspannung und der Zweisamkeit, in einem Geist der Sanftheit und des Wohlwollens mit Ihrem Kind!

Italiano :

Godetevi un momento speciale di relax e complicità, in uno spirito di dolcezza e gentilezza con il vostro bambino!

Espanol :

Disfrute de un momento especial de relajación y complicidad, en un espíritu de dulzura y amabilidad con su hijo

L’événement Atelier Chouchoutage en famille Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)