Atelier Chris Haughton Valence 28 juin 2025 15:30

Drôme

Atelier Chris Haughton 31 Rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Goûter et activités (jeux, bricolage) autour de l’univers de Chris Haughton.

Sur inscription uniquement.

.

31 Rue Madier de Montjau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 13 75 97 librairie.letincelle@free.fr

English :

Snacks and activities (games, crafts) based on the world of Chris Haughton.

Registration required.

German :

Snacks und Aktivitäten (Spiele, Basteln) rund um die Welt von Chris Haughton.

Nur mit Anmeldung.

Italiano :

Merenda e attività (giochi, artigianato) basate sul mondo di Chris Haughton.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Merienda y actividades (juegos, manualidades) basadas en el mundo de Chris Haughton.

Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier Chris Haughton Valence a été mis à jour le 2025-06-15 par Valence Romans Tourisme