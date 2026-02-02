Atelier Ciné Place Yann du Gouf Capbreton
Atelier Ciné Place Yann du Gouf Capbreton mercredi 18 février 2026.
Atelier Ciné
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Do You speak English? Venez pratiquer la langue de Shakespeare et des Beatles.
Dès 11 ans
Participez à un atelier d’initiation pour découvrir les trucages et effets spéciaux au cinéma avec un animateur de l’association Du cinéma plein mon cartable. .
Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Ciné
Do You Speak English? Come and practice the language of Shakespeare and the Beatles.
L’événement Atelier Ciné Capbreton a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS