Atelier Ciné Place Yann du Gouf Capbreton

Atelier Ciné

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Do You speak English? Venez pratiquer la langue de Shakespeare et des Beatles.

Dès 11 ans

Participez à un atelier d’initiation pour découvrir les trucages et effets spéciaux au cinéma avec un animateur de l’association Du cinéma plein mon cartable. .

+33 5 58 72 21 61

English : Atelier Ciné

Do You Speak English? Come and practice the language of Shakespeare and the Beatles.

