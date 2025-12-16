Atelier-ciné Noël Ciné M Mourenx
Atelier-ciné Noël Ciné M Mourenx mercredi 17 décembre 2025.
Atelier-ciné Noël
Ciné M Mourenx
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Projection du film Zootopie 2 suivie d’un atelier créatif décorations de Noël. .
Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 69 89
L’événement Atelier-ciné Noël Mourenx a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Coeur de Béarn