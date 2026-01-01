Atelier ciné-spectacle Marigné Les Hauts-d’Anjou

Atelier ciné-spectacle

Marigné Espace de loisirs Auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-01-14 18:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Atelier-ciné proposé par le réseau des Bibliothèques et le service culture des Vallées du Haut-Anjou.

Participez à une création artistique collective !

‍Vous aimez bricoler, raconter, fabuler, partager ?

Alors embarquez avec la compagnie le Stupéfiant Image pour transformer

souvenirs du territoire des Hauts d’Anjou en images et en récits dans le but de créer une

exposition animée !

Ces premiers ateliers vous invitent à raconter ou collecter des souvenirs, archives et images du passé. Et à partir de cette collecte, à imaginer ensemble des histoires

fabuleuses… .

Marigné Espace de loisirs Auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 22 85 82 m.civel@valleesduhautanjou.fr

English :

Film workshop organized by the network of libraries and the Vallées du Haut-Anjou cultural department.

