Atelier ciné-spectacle Marigné Les Hauts-d’Anjou mercredi 14 janvier 2026.
Début : 2026-01-14 18:30:00
Atelier-ciné proposé par le réseau des Bibliothèques et le service culture des Vallées du Haut-Anjou.
Participez à une création artistique collective !
Vous aimez bricoler, raconter, fabuler, partager ?
Alors embarquez avec la compagnie le Stupéfiant Image pour transformer
souvenirs du territoire des Hauts d’Anjou en images et en récits dans le but de créer une
exposition animée !
Ces premiers ateliers vous invitent à raconter ou collecter des souvenirs, archives et images du passé. Et à partir de cette collecte, à imaginer ensemble des histoires
fabuleuses… .
Marigné Espace de loisirs Auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 22 85 82 m.civel@valleesduhautanjou.fr
English :
Film workshop organized by the network of libraries and the Vallées du Haut-Anjou cultural department.
