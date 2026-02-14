Atelier Cinéma à l’Electrothèque du lac de Guerlédan, Electrothèque du lac de Guerlédan, Saint-Aignan

Atelier Cinéma à l’Electrothèque du lac de Guerlédan 18 février – 21 octobre, certains mercredis Electrothèque du lac de Guerlédan Morbihan

5 euros – Pensez à réserver – Durée : 1h30

Au programme : thaumatrope, zootrope, et stop-motion ! Des activités pour permettre aux enfants de comprendre les coulisses de l’animation des images et créer leur propre film.

Electrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan, 56480 Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne Située non loin du lac de Guerlédan, l'Électrothèque est un musée original dédié à l'histoire de l'électricité et à la construction du barrage hydroélectrique, ouvrage majeur du Centre-Bretagne.

À travers une riche collection d’objets anciens, d’appareils électriques et de photographies d’archive, le musée retrace l’arrivée de l’électricité dans la vie quotidienne et son impact sur la société. Ludique et pédagogique, il propose également ateliers, visites guidées et animations adaptées aux familles et aux enfants.

Un lieu de découverte accessible dès le plus jeune âge, à combiner avec une balade autour du lac pour une sortie culturelle et nature.

Un atelier qui fait appel à la créativité des plus jeunes. Au programme : thaumatrope, zootrope, et stop-motion. Action ! cinéma atelier enfant

