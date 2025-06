ATELIER CINÉMA ADO·ES – Effets spéciaux Cinéma du TNB Rennes 9 juillet 2025

100€ pour les 2 jours Prise en charge APRAS possible ; paiement en 3 fois maximum.

Un atelier de 2 jours, pour les 12 ans et plus, pour découvrir que le cinéma ce n’est que du « faux » et des effets

EFFETS SPÉCIAUX !

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec l’association Artefackt, propose un atelier autour des effets spéciaux.

Venez découvrir durant 2 jours la magie du cinéma en vous familiarisant avec les pratiques d’aujourd’hui et d’hier, comme le fond vert, le reverse, la rotoscopie, ou l’apparition-disparition à la manière de Méliès au tout début du cinéma.

Au TNB, de 10h à 16h

Places limitées

(repas à prévoir pour la pause du midi dans les locaux du TNB)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T16:00:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/atelier-cinema24-25

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine