ATELIER CINÉMA ADOS — Bruitage et doublage Cinéma du TNB Rennes

ATELIER CINÉMA ADOS — Bruitage et doublage Cinéma du TNB Rennes mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER CINÉMA ADOS — Bruitage et doublage Cinéma du TNB Rennes 22 et 23 octobre Ille-et-Vilaine

100€ les 2 jours

2 jours d’atelier pour les ados à partir de 12 ans

ATELIER CINÉMA ADOS > BRUITAGE / DOUBLAGE

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec l’association Artefackt, propose un atelier de pratique cinématographique. Une occasion de découvrir de façon ludique l’envers du décor au cinéma. Pour ce 1er atelier de pratique de la saison, découvrez et expérimentez les métiers liés à la création sonore en bruitant et doublant à votre manière des extraits de films cultes.

À partir de 12 ans

Au TNB, de 10h à 16h (repas à prévoir pour la pause du midi dans les locaux du TNB)

Tarif pour le stage : 100€

(Prise en charge APRAS possible ; paiement en 3 fois maximum)

Inscription en billetterie cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T16:00:00.000+02:00

1

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine