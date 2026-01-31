ATELIER CINÉMA ADOS — Réalisation Cinéma du TNB Rennes 18 et 19 février Ille-et-Vilaine

100€ les 2 jours

2 jours d’atelier pour les ados à partir de 12 ans

ATELIER CINÉMA ADOS > RÉALISATION

2 jours pour découvrir comment se pense et se fabrique un film, tout en découvrant la grammaire cinématographique et l’organisation d’un mini tournage en équipe. Les participant·es vont à la fois : découvrir la technique, écrire un court scénario, et enfin réaliser et jouer pour créer un mini court-métrage.

Stage mené par le réalisateur Paul Marques Duarte

À partir de 12 ans

Au TNB, de 10h à 16h (repas à prévoir pour la pause du midi dans les locaux du TNB)

Tarif pour le stage : 100€

(Prise en charge APRAS possible ; paiement en 3 fois maximum)

Inscription en billetterie cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T16:00:00.000+01:00

1

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

