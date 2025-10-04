Atelier Cinéma (Création d’un court métrage) Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe

Atelier Cinéma (Création d’un court métrage) Samedi 4 octobre, 13h30 Médiathèque municipale de Basse-Pointe Martinique

Nombre de places limitées. Public Adulte (à partir de 18 ans).

Début : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T23:30

Fin : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T23:30

Participez à un atelier cinéma unique avec le réalisateur Junsunn Lo et explorez l’art du court métrage expérimental. Vous découvrirez les techniques de création, de mise en scène et de montage, tout en laissant libre cours à votre imagination.

Un moment idéal pour exprimer votre créativité et expérimenter de nouvelles formes de narration audiovisuelle.

Médiathèque municipale de Basse-Pointe 11 rue du docteur Morestin Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique +596596785396 bassepointe@nordmediatek972.fr

