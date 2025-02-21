Atelier cinéma d’animation Cinéma La Lanterne Bègles

Atelier cinéma d’animation Vendredi 21 février, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels du cinéma

Début : 2025-02-21T14:00:00 – 2025-02-21T17:00:00

Fin : 2025-02-21T14:00:00 – 2025-02-21T17:00:00

Séance suivie d’un atelier cinéma d’animation avec l’association Fun per second. L’atelier permettra de découvrir comment créer des images en mouvement grâce à des marionnettes.

Durée : 1h30

En partenariat avec CINA.

➡️ Atelier gratuit sur inscription, dès 8 ans : inscrivez-vous à la caisse du cinéma !

Le film

Ben, douze ans, adore cuisiner et manger. C’est la rentrée scolaire et il réalise que ses camarades ont changé, les garçons sont devenus plus grands alors qu’il est resté gros. Pire encore, les filles sont devenues belles, et en particulier Claire. Comment faire pour lui plaire alors que les autres se moquent de lui ? Malgré son amour pour la nourriture, Ben commence à suivre un régime. Mais rien ne va se passer comme prévu et cette année sera l’occasion de grandir et de comprendre que l’essentiel n’est pas à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr contact@cinemalalanterne.fr 09 78 80 88 79 Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance du film La Vie, en gros, suivie d’un atelier stop-motion cinéma jeune public