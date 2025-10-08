Atelier cinéma : la force et la fragilité des personnages à l’écran Club séniors Robert Blache Paris

Atelier cinéma : la force et la fragilité des personnages à l’écran Club séniors Robert Blache Paris mercredi 8 octobre 2025.

Cet atelier propose un temps de découverte et de réflexion autour de la représentation des personnages au cinéma.

Au programme :

Visionnage d’extraits choisis , mettant en lumière la force et la fragilité des protagonistes.

, mettant en lumière la force et la fragilité des protagonistes. Échanges guidés par des questions surprises , pour stimuler la discussion et ouvrir de nouvelles perspectives.

, pour stimuler la discussion et ouvrir de nouvelles perspectives. Une exploration collective de la façon dont le cinéma façonne notre perception du monde et des relations humaines.

Un moment convivial et enrichissant, accessible à tous, pour mieux comprendre la puissance des images et la richesse des récits portés à l’écran.

L’association La main sur l’image invite à plonger dans l’univers du cinéma à travers un atelier original, où extraits de films et échanges interactifs permettent d’explorer la complexité des personnages et la manière dont ils influencent notre regard sur les autres.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions auprès du club Robert Blache

Tél. 01 40 34 14 76

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00

Club séniors Robert Blache 4–6 rue Robert Blache 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris