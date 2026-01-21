Atelier cinéma Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 15:00 – 18:00

Gratuit : non 5 euros L’événement est gratuit pour les membres de « L’Écriture, c’est l’Aventure ».Sinon, vous aurez, lors de votre réservation, l’occasion d’adhérer à notre association pour avoir accès aux autres activités, ou seulement prendre votre place pour cette rencontre. Libre à vous ?!https://www.billetweb.fr/ea-rencontre-cinema Adulte

Nous ouvrirons la séance par la projection du film, avant de plonger dans les coulisses de sa création. Étienne nous dévoilera ensuite les clés de la dramaturgie, ces principes qui structurent toute bonne histoire, et expliquera comment il les a mis en œuvre dans son propre film. Si écriture et/ou cinéma vous passionnent, cette rencontre est l’occasion idéale d’apprendre, d’échanger et de vous inspirer.Rendez-vous au pôle Désiré Collombe, de 15 h à 18 h (événement uniquement en présentiel). Déroulement de la rencontre– 15 h : Ouverture des portes– 15 h 30 : Projection du court-métrage– 16 h : Masterclass sur la dramaturgie par Etienne Leduc– 16 h 30 : Questions / réponses– 17 h : Moment de convivialité Réservation via billetweb obligatoire.Événement réservé à un public majeur.Venez nombreux?!

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

