ATELIER CINÉMA — SCÉNARIO : écriture d’un court métrage Cinéma du TNB Rennes 16 et 17 avril Ille-et-Vilaine

gratuit

1 journée pour découvrir l’écriture de scénario > gratuit

Sur une journée les participant·es écrivent en équipe, le scénario d’un court métrage, à partir de quelques contraintes. L’atelier est animé par David Haristoy, formateur pour la Compagnie Artefakt. À l’issue de l’atelier, les équipes présentent leur scénarios à un jury !

Stage mené par la compagnie Artefakt

De 10h à 16h ; pique-nique à prévoir pour le déjeuner au TNB.

Place limitées, sur réservation

Pour tous les âges à partir de 12 ans

Seul·e ou en équipe !

Gratuit sur inscription au guichet ou par téléphone au 02 99 31 12 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00.000+02:00

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02 99 31 12 31

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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