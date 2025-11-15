Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin

Atelier Circle Song

Un espace pour explorer librement la voix et la danse rythmée.

Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.

Organisé par l’association Descaratz.

Inscription obligatoire.

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Atelier Circle Song

A space to freely explore voice and rhythmic dance.

Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.

Organized by the Descaratz association.

Registration required.

German : Atelier Circle Song

Ein Raum zur freien Erkundung der Stimme und des rhythmischen Tanzes.

Offener Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene.

Organisiert von der Vereinigung Descaratz.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Uno spazio per esplorare liberamente la voce e la danza ritmica.

Aperto agli adolescenti dai 14 anni in su e agli adulti.

Organizzato dall’associazione Descaratz.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier Circle Song

Un espacio para explorar libremente la voz y la danza rítmica.

Abierto a adolescentes a partir de 14 años y adultos.

Organizado por la asociación Descaratz.

Inscripción obligatoria.

