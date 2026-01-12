Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin

Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin samedi 31 janvier 2026.

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Un espace pour explorer librement la voix et la danse rythmée.
Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Atelier Circle Song

A space to freely explore voice and rhythmic dance.
Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.
Registration required.

