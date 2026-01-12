Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin
Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin samedi 31 janvier 2026.
Atelier Circle Song
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Un espace pour explorer librement la voix et la danse rythmée.
Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier Circle Song
A space to freely explore voice and rhythmic dance.
Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.
Registration required.
