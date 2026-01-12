Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin

Atelier Circle Song

Monflanquin Lot-et-Garonne

2026-01-31

2026-01-31

2026-01-31

Un espace pour explorer librement la voix et la danse rythmée.

Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.

Inscription obligatoire.

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Atelier Circle Song

A space to freely explore voice and rhythmic dance.

Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.

Registration required.

