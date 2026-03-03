Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin

Atelier Circle Song

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Improvisations vocales et rythmiques.

Un espace pour explorer librement la voix en créant des boucles sonores.

Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes, animé par Chantal Chitané.

Organisé par l’association Descaratz.

Inscription obligatoire

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Atelier Circle Song

Vocal and rhythmic improvisations.

A space to freely explore the voice by creating sound loops.

Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults, led by Chantal Chitané.

Organized by the Descaratz association.

Registration required

