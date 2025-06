Atelier Circothèque Place Marthe Simard Paris

Atelier Circothèque Jeudi 31 juillet, 13h30 Place Marthe Simard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T13:30:00 – 2025-07-31T15:00:00

Fin : 2025-07-31T13:30:00 – 2025-07-31T15:00:00

Une bibliothèque itinérante sur le thème du cirque avec des livres et des jeux. Un support d’échanges, une manière ludique pour découvrir les arts du cirque.

Jeux de plateaux, jeux à manipuler et activités en lien avec les arts visuels. La circothèque se déplace en tri- porteur. Des fiches pédagogiques sont disponibles pour les enseignant.e.s pour pouvoir développer des thèmes de discussions et prolonger la découverte.

Place Marthe Simard, 75014 Paris

© Fil de Soie