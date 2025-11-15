Atelier Circuit Bending Médiathèque Françoise Sagan Paris

Pour ce Monte le son dédié aux instruments insolites, nous vous invitons à participer à un atelier de circuit bending.

Cette pratique permet de transformer les jouets en véritables instruments. En modifient les circuits électroniques de jouets ou de synthétiseurs de faible voltage, en créant des connexions aléatoires, on révèle de nouveaux sons !

N’hésitez pas à apporter vos propres jouets, des objets sonores et autres bidules à transformer.

L’atelier est animé par l’association Serendip Lab, active depuis quinze ans en région parisienne et en province, qui se consacre à l’organisation d’ateliers et d’événements culturels autour des pratiques combinant les arts, la technologie et le système D.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr