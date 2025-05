ATELIER CIRQUE Adulte/enfant – Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne, 10 juin 2025 17:30, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-10 17:30:00

fin : 2025-06-10 18:30:00

2025-06-10

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir deux disciplines circassiennes le jonglage et l’acrobatie.

Des clés simples et accessibles seront proposées aux participants pour faire de ce moment une initiation joyeuse et ludique à partager en famille !

nombre de places limité,

sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle La fabuleuse histoire de BasarKus .

La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.

+ goûter offert à 17h

tarif 5€ / adulte gratuit

Informations et réservation 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

This event is an opportunity to discover two circus disciplines: juggling and acrobatics.

German :

Dieses Treffen bietet die Gelegenheit, zwei Zirkusdisziplinen zu entdecken: Jonglieren und Akrobatik.

Italiano :

Questo evento è un’occasione per scoprire due discipline circensi: la giocoleria e l’acrobatica.

Espanol :

Este evento es una oportunidad para descubrir dos disciplinas circenses: los malabares y las acrobacias.

