Atelier cirque avec Karine, association La Sautillante Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Atelier cirque avec Karine, association La Sautillante Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron jeudi 17 juillet 2025.

Atelier cirque avec Karine, association La Sautillante

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

2025-07-17

Initiez-vous aux arts du cirque avec Karine de l’association La Sautillante.

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Circus workshop with Karine, association La Sautillante

Introduce yourself to circus arts with Karine from the association La Sautillante.

German : Zirkusworkshop mit Karine, Verein La Sautillante

Führen Sie sich mit Karine vom Verein La Sautillante in die Zirkuskünste ein.

Italiano :

Introducetevi alle arti circensi con Karine dell’associazione La Sautillante.

Espanol : Taller de circo con Karine, asociación La Sautillante

Introdúzcase en las artes circenses con Karine, de la asociación La Sautillante.

