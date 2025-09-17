ATELIER CIRQUE AVEC LA MONDIALE GÉNÉRALE Mont Lozère et Goulet

2026-01-30 20:30:00

Exploration des bases du cirque avec les artistes du spectacle Equilibres, portés, acrobaties, manipulation…

Un atelier de médiation circassienne pour découvrir le corps, l’autre et l’espace, à travers des échauffements sensibles et une pratique acrobatique progressive.

Un atelier de médiation circassienne pour découvrir le corps, l’autre et l’espace, à travers des échauffements sensibles et une pratique acrobatique progressive. Entre souffle, étirements et portés, chacun·e explore les bases du cirque en développant l’écoute, la présence et le lien aux autres.

En lien au spectacle Rapprochons-nous

Atelier co-accueilli aves l’association Rudeboy Crew

Mer. 04 fév -17:30 > 20:30 Salle multifonction du Bleymard

Dès 10 ans

5€ (inscription obligatoire) .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Explore the basics of circus with the artists in the show: balance, lifts, acrobatics, manipulation?

A circus mediation workshop to discover the body, the other and space, through sensitive warm-ups and progressive acrobatic practice.

German :

Erkundung der Grundlagen des Zirkus mit den Künstlern der Show: Balancen, Hebefiguren, Akrobatik, Manipulation?

Ein Workshop zur Vermittlung von Zirkuskunststücken, um den Körper, den anderen und den Raum durch einfühlsame Aufwärmübungen und progressive Akrobatik zu entdecken.

Italiano :

Esplorazione delle basi del circo con gli artisti dello spettacolo: equilibrio, sollevamento, acrobatica, manipolazione, ecc

Un laboratorio di mediazione circense per scoprire il corpo, gli altri e lo spazio, attraverso un riscaldamento sensibile e una pratica acrobatica progressiva.

Espanol :

Exploración de los fundamentos del circo con los artistas del espectáculo: equilibrios, elevaciones, acrobacias, manipulaciones, etc

Un taller de mediación circense para descubrir el cuerpo, los demás y el espacio, a través de calentamientos sensibles y prácticas acrobáticas progresivas.

