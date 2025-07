Atelier Cirque Salle polyvalente Chazemais

Atelier Cirque Salle polyvalente Chazemais mercredi 16 juillet 2025.

Salle polyvalente 20 route de La Chapelaude Chazemais Allier

Début : Samedi 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-24 17:00:00

2025-07-16

Vivez l’été en mode artistique avec la compagnie de cirque TRIFFIS en résidence au gîte CASA LNA à Chazemais !

Ateliers ouverts à tous et spectacle final le 25 juillet une expérience créative à ne pas manquer ! ‍♂️

+33 4 70 06 10 16 asa03@orange.fr

English :

Experience summer in artistic mode with the TRIFFIS circus company in residence at the CASA LNA B&B in Chazemais!

Workshops open to all and a final show on July 25 a creative experience not to be missed!

German :

Erleben Sie den Sommer im künstlerischen Modus mit der Zirkustruppe TRIFFIS, die in der Unterkunft CASA LNA in Chazemais wohnt!

Offene Workshops für alle und eine Abschlussvorstellung am 25. Juli? eine kreative Erfahrung, die Sie nicht verpassen sollten!???

Italiano :

Vivete l’estate in modo artistico con la compagnia di circo TRIFFIS in residenza presso il gîte CASA LNA a Chazemais!

Laboratori aperti a tutti e spettacolo finale il 25 luglio: un’esperienza creativa da non perdere!

Espanol :

Viva el verano en clave artística con la compañía de circo TRIFFIS en residencia en la casa rural CASA LNA de Chazemais

Talleres abiertos a todos y espectáculo final el 25 de julio: ¡una experiencia creativa que no se puede perder!

