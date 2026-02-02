Atelier Cirque en Duo pour les tout-petits Laruscade
Bibliothèque Le Bourg Laruscade Gironde
Gratuit
La bibliothèque de Laruscade en collaboration avec la Smart Cie offrent une initiation aux arts du cirque, pour un adulte et un enfant. Portés acrobatiques et manipulation d’objets et jonglage sont au programme.
N’ayez crainte, aucune compétence particulière n’est requise ! Vous allez vous découvrir des talents cachés !! .
Bibliothèque Le Bourg Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 57 92
