Atelier cirque enfant et parent-enfant Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier cirque enfant et parent-enfant
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25 12:30:00
2026-01-25
Danse ton cirque découvrez cette discipline grâce à Noëlle Dalsace, artiste, qui vous initie au cirque ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne
Au programme de la journée
de 10h30 à 12h30 atelier en duo parent-enfant dès 1 an (ou adulte-enfant, ça peut être un oncle, une tante, un grand-parent…) 8 places
de 14h30 à 17h atelier enfants dès 4 ans suivi d’un goûter et d’une petite restitution pour les parents en fin d’atelier et d’une proposition surprise de l’artiste 12 places
initiez-vous au jonglage, jeux d’équilibre, jeux d’objets, chapeaux bambous, Rola bola, équilibre sur boule, danse, masques…
jeux de contact et portés
Pratique
tarif : de 10 € à 25 € selon QF
sur inscription auprès de la maison citoyenne de Sainte-Pazanne
à l’inscription fournir une attestation CAF
réservé aux abonnés de la maison citoyenne
tarif annuel des adhésions duo 20 € par an ou par famille 24 € par an
réservation en ligne ici
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Danse ton cirque: discover this discipline with circus artist Noëlle Dalsace! See you in Sainte-Pazanne
