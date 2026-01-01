Atelier cirque enfant et parent-enfant Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier cirque enfant et parent-enfant

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25 12:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Danse ton cirque découvrez cette discipline grâce à Noëlle Dalsace, artiste, qui vous initie au cirque ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne

Au programme de la journée

de 10h30 à 12h30 atelier en duo parent-enfant dès 1 an (ou adulte-enfant, ça peut être un oncle, une tante, un grand-parent…) 8 places

de 14h30 à 17h atelier enfants dès 4 ans suivi d’un goûter et d’une petite restitution pour les parents en fin d’atelier et d’une proposition surprise de l’artiste 12 places

initiez-vous au jonglage, jeux d’équilibre, jeux d’objets, chapeaux bambous, Rola bola, équilibre sur boule, danse, masques…

jeux de contact et portés

Pratique

tarif : de 10 € à 25 € selon QF

sur inscription auprès de la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

à l’inscription fournir une attestation CAF

réservé aux abonnés de la maison citoyenne

tarif annuel des adhésions duo 20 € par an ou par famille 24 € par an

réservation en ligne ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Danse ton cirque: discover this discipline with circus artist Noëlle Dalsace! See you in Sainte-Pazanne

L’événement Atelier cirque enfant et parent-enfant Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic