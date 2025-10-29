Atelier cirque enfants RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre
Atelier cirque enfants RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre mercredi 29 octobre 2025.
Atelier cirque enfants
RABASTENS-DE-BIGORRE Au petit théâtre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-29
Laissez vos enfants découvrir l’univers magique du cirque dans un stage ludique et créatif !
Pendant deux jours, ils auront l’occasion de s’initier à diverses disciplines telles que l’acrobatie, le jonglage, l’équilibre, les arts du clown et bien plus encore. Sous la supervision de professionnels passionnés, les enfants développeront leur motricité, leur confiance en eux et leur esprit d’équipe tout en s’amusant.
Que ce soit pour une première expérience ou pour approfondir leurs talents, ce stage est l’occasion parfaite de faire découvrir aux enfants les joies du cirque dans un cadre sécurisé et bienveillant.
Infos pratiques
Enfants de 4 à 12 ans
2 groupes (4 à 6 ans & 7 à 12 ans)
1 intervenants professionnel pour chaque groupe
Inscription obligatoire
RABASTENS-DE-BIGORRE Au petit théâtre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 79 36 76 famillesruralesdeladour@gmail.com
English :
Let your children discover the magical world of the circus in a fun and creative workshop!
Over the course of two days, they’ll be introduced to a variety of disciplines, including acrobatics, juggling, balancing, clowning and much more. Under the supervision of passionate professionals, children will develop their motor skills, self-confidence and team spirit all while having fun.
Whether it’s their first experience or a chance to develop their talents further, this workshop is the perfect opportunity for children to discover the joys of the circus in a safe and caring environment.
Practical info
Children aged 4 to 12
2 groups (4 to 6 years & 7 to 12 years)
1 professional instructor for each group
Registration required
German :
Lassen Sie Ihre Kinder in einem spielerischen und kreativen Praktikum die magische Welt des Zirkus entdecken!
Zwei Tage lang haben sie die Gelegenheit, verschiedene Disziplinen wie Akrobatik, Jonglieren, Balancieren, Clownskünste und vieles mehr zu erlernen. Unter der Aufsicht von leidenschaftlichen Fachleuten werden die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten, ihr Selbstvertrauen und ihren Teamgeist entwickeln und dabei viel Spaß haben.
Ob sie nun erste Erfahrungen sammeln oder ihre Talente vertiefen wollen, dieses Praktikum ist die perfekte Gelegenheit, Kindern in einem sicheren und fürsorglichen Rahmen die Freuden des Zirkus näher zu bringen.
Praktische Informationen
Kinder von 4 bis 12 Jahren
2 Gruppen (4 bis 6 Jahre & 7 bis 12 Jahre)
1 professioneller Referent für jede Gruppe
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Fate scoprire ai vostri bambini il magico mondo del circo in un laboratorio divertente e creativo!
Nel corso di due giorni, avranno la possibilità di imparare una serie di discipline come l’acrobazia, la giocoleria, l’equilibrismo, la clownerie e molto altro ancora. Sotto la supervisione di professionisti appassionati, i bambini svilupperanno le loro capacità motorie, la fiducia in se stessi e lo spirito di squadra, il tutto divertendosi.
Che si tratti della prima esperienza o di un’occasione per sviluppare ulteriormente il proprio talento, questo corso è l’opportunità perfetta per i bambini di scoprire le gioie del circo in un ambiente sicuro e attento.
Informazioni pratiche:
Bambini da 4 a 12 anni
2 gruppi (da 4 a 6 anni e da 7 a 12 anni)
1 artista professionista per ogni gruppo
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Deje que sus hijos descubran el mágico mundo del circo en un taller divertido y creativo
A lo largo de dos días, tendrán la oportunidad de aprender distintas disciplinas, como acrobacias, malabares, equilibrios, payasadas y mucho más. Bajo la supervisión de profesionales apasionados, los niños desarrollarán sus habilidades motrices, la confianza en sí mismos y el espíritu de equipo, todo ello mientras se divierten.
Tanto si se trata de su primera experiencia como de una oportunidad para seguir desarrollando su talento, este curso es la ocasión perfecta para que los niños descubran las alegrías del circo en un entorno seguro y afectuoso.
Información práctica
Niños de 4 a 12 años
2 grupos (de 4 a 6 años y de 7 a 12 años)
1 artista profesional por grupo
Inscripción obligatoria
