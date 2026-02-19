Atelier cirque enfants RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Atelier cirque enfants

Laissez vos enfants découvrir l’univers magique du cirque dans un stage ludique et créatif !

Pendant deux jours, ils auront l’occasion de s’initier à diverses disciplines telles que l’acrobatie, le jonglage, l’équilibre, les arts du clown et bien plus encore. Sous la supervision de professionnels passionnés, les enfants développeront leur motricité, leur confiance en eux et leur esprit d’équipe tout en s’amusant.

Que ce soit pour une première expérience ou pour approfondir leurs talents, ce stage est l’occasion parfaite de faire découvrir aux enfants les joies du cirque dans un cadre sécurisé et bienveillant.

Infos pratiques

Enfants de 4 à 12 ans

2 groupes (4 à 6 ans & 7 à 12 ans)

1 intervenants professionnel pour chaque groupe

Inscription obligatoire

RABASTENS-DE-BIGORRE Au petit théâtre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 79 36 76 famillesruralesdeladour@gmail.com

English :

Let your children discover the magical world of the circus in a fun and creative workshop!

Over the course of two days, they’ll be introduced to a variety of disciplines, including acrobatics, juggling, balancing, clowning and much more. Under the supervision of passionate professionals, children will develop their motor skills, self-confidence and team spirit all while having fun.

Whether it’s their first experience or a chance to develop their talents further, this workshop is the perfect opportunity for children to discover the joys of the circus in a safe and caring environment.

Practical info

Children aged 4 to 12

2 groups (4 to 6 years & 7 to 12 years)

1 professional instructor for each group

Registration required

