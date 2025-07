Atelier cirque et cinéma en plein air Dordives

Dordives Loiret

Gratuit

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Votre journée sera des plus divertissantes à la prairie des étangs à Dordives avec un atelier cirque en après-midi avec Les Baladins des étoiles suivi en soirée du film « Tous en scène ». Entrée libre, restauration sur place et pique-nique autorisé. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Circus workshop and open-air cinema

German :

Zirkusworkshop und Freiluftkino

Italiano :

Laboratorio di circo e cinema all’aperto

Espanol :

Taller de circo y cine al aire libre

