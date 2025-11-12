Atelier cirque Rue Albert Theulier Eyzerac
Atelier cirque Rue Albert Theulier Eyzerac mercredi 12 novembre 2025.
Atelier cirque
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
De 6 à 10 ans 15h-16h
de 3 à 5 ans 16h-17h
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86 espacefamilles@perigord-limousin.fr
English : Atelier cirque
Ages 6 to 10 3pm-4pm
3 to 5 years 16h-17h
German : Atelier cirque
Von 6 bis 10 Jahren 15h-16h
von 3 bis 5 Jahren 16h-17h
Italiano :
Da 6 a 10 anni 15.00-16.00
da 3 a 5 anni 16h-17h
Espanol : Atelier cirque
De 6 a 10 años 15h-16h
de 3 a 5 años 16h-17h
