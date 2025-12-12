Atelier cirque Gourette

Espace Montagne Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

À l’espace montagne de la Maison de Gourette, au cœur de la Station de Gourette nous vous proposons de vous initier aux Arts du Cirque de manière ludique et accessible, pour les petits et les grands. Dès 6 ans. inscriptions auprès de l’office de tourisme .

Espace Montagne Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Atelier cirque Gourette

L’événement Atelier cirque Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées