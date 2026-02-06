Atelier cirque Laruns Laruns

Atelier cirque Laruns

Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Olivier Fraslin vous propose une animation familiale dans laquelle il met à disposition pour petits et grands son matériel de jonglage et d’équilibre ! Venez essayer les célèbres balles, les diabolos ou encore les assiettes chinoises. Chacun progresse à son rythme, développe sa confiance en soi et s’amuse en découvrant les bases des disciplines circassiennes. .

Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

