Atelier cirque Laruns Laruns
Atelier cirque Laruns Laruns mardi 24 février 2026.
Atelier cirque Laruns
Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Olivier Fraslin vous propose une animation familiale dans laquelle il met à disposition pour petits et grands son matériel de jonglage et d’équilibre ! Venez essayer les célèbres balles, les diabolos ou encore les assiettes chinoises. Chacun progresse à son rythme, développe sa confiance en soi et s’amuse en découvrant les bases des disciplines circassiennes. .
Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cirque Laruns
L’événement Atelier cirque Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées