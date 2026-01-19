Atelier cirque parents-enfants Châteauneuf-sur-Cher

Atelier cirque parents-enfants

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Participez en famille à l’atelier cirque avec Châteauneuf en piste à la salle de sport.

Partagez un moment entre parents et enfants. Initiez-vous ensemble aux pratiques traditionnelles du cirque acrobaties, portées, jonglage, équilibre sur objets… Pensez à vous inscrire. 30 .

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 88 97 40 contact@chateauneufenpiste.fr

English :

Take part in a family circus workshop with Chateauneuf en piste at the sports hall.

