Atelier cirque parents-enfants Châteauneuf-sur-Cher
Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif
Dimanche 2026-03-22
2026-03-22
Participez en famille à l’atelier cirque avec Châteauneuf en piste à la salle de sport.
Partagez un moment entre parents et enfants. Initiez-vous ensemble aux pratiques traditionnelles du cirque acrobaties, portées, jonglage, équilibre sur objets… Pensez à vous inscrire. 30 .
Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 60 88 97 40 contact@chateauneufenpiste.fr
English :
Take part in a family circus workshop with Chateauneuf en piste at the sports hall.
